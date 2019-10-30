Российский миллиардер похвастался богатством и проспорил миллион долларов

Российский миллиардер, глава группы компаний ПИК Сергей Гордеев проспорил миллион долларов искусствоведу в дни архитектурной биеннале в Венеции. Как пишет Forbes, бизнесмен заявил, что он самый богатый гость приема, однако, как выяснилось, среди присутствовавших был более состоятельный человек — шейх из Абу-Даби.

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По его данным, спор Гордеева и на тот момент директора по корпоративному развитию в Европе и на Ближнем Востоке Фонда Гуггенхайма Николаса Ильина произошел несколько лет назад. О споре рассказал Ильин, ныне советник директора Государственного Эрмитажа.

По его словам, Гордеев был нетрезв. Он показывал Ильину, «какое у него есть искусство» на экране старого телефона Nokia, а после этого заявил, что является самым богатым человеком из приглашенных гостей. Искусствовед при свидетелях предложил поспорить на миллион долларов, что это не так. В результате он выиграл спор, поскольку Гордеев не заметил сидящего за спиной шейха из Абу-Даби. Деньги на счет фонда поступили через неделю.

Историю подтвердили два свидетеля произошедшего, однако в пресс-службе группы ПИК заявили, что такого инцидента с участием Гордеева не происходило.

В апреле стало известно, что в 2013 году основатель Xiaomi в эфире на телевидении поспорил с главой крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Incorporated на то, что доходы его компании через пять лет будут выше, и проиграл миллиард юаней (эквивалентно 148 миллионам долларов).

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