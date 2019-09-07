Зеленский проспорил украинскому мэру

Мэр города Днепр Борис Филатов рассказал о выигранном у президента Украины Владимира Зеленского споре. По условиям пари, заключенного 12 июля, Филатов должен был подать в отставку, если Центральный мост не будет отремонтирован до середины сентября. Об этом сообщает «Украина.ру».

В своем Facebook-аккаунте Филатов рассказал, что на отремонтированном мосту появилось символическое кресло градоначальника, в котором может посидеть каждый днепрянин. Он также подчеркнул, что никогда не держался за свой пост и готов расстаться с ним «хоть завтра», например, в обмен на аэропорт.

В июле сообщалось, что, согласно условиям спора, в случае проигрыша Филатову Зеленский должен будет что-нибудь выпить на дне рождения Днепра. Украинский президент также пообещал, что приедет проверять готовность моста вместе со своей командой к обозначенной дате. «Президент сам, первый, на КамАЗе будет ехать через мост», — сообщил глава офиса Зеленского Андрей Богдан.

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