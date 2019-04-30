Основатель Xiaomi поспорил на 150 миллионов долларов и проиграл

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь поспорил с главой крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Incorporated Дун Минчжу на то, что доходы его компании будут выше, и проиграл миллиард юаней (148 миллионов долларов). Об этом сообщает Bloomberg.

Материалы по теме Придется терпеть Почему эта компания неспособна убить Apple и Samsung: Huawei P30 Pro

Пари было заключено в 2013 году в эфире китайского телевидения. Лэй Цзюнь тогда заявил, что через пять лет доходы Xiaomi будут выше, чем у Gree Electric Appliances. «Пусть вся страна будет свидетелем. Если через пять лет наши доходы окажутся выше, чем у Gree, председатель Дун, заплатите, пожалуйста, мне один юань», — заявил Лэй. Дун Минчжу со своей стороны предложила повысить ставки до миллиарда. О конкретных показателях компаний тогда речи не шло.

Однако когда 28 апреля Gree Electric Appliances обнародовала отчетность о выручке за 2018 год, выяснилось, что ее показатель выше — он оказался на уровне 198 миллиарда юаней (более 29 миллиардов долларов), у Xiaomi же доходы составили 174,92 миллиарда юаней (почти 26 миллиардов). Пока не понятно, собирается ли Лэй Цзюнь платить за свой проигрыш. В 2013 году его слова звучали скорее как вызов успешной компании, которая опережала Xiaomi по всем показателям, чем как реальное пари.

В рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg Лэй Цзюнь занимает 124 место. Его состояние оценивается в 11,1 миллиарда долларов. Основанная им компания Xiaomi в 2018 году заняла четвертое в мире место по объему продаж смартфонов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!