Глава Xiaomi решил раздать миллиард долларов на благотворительность

Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь лишится своего годового бонуса в размере 957 миллионов долларов. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

По итогам года Цзюнь был вознагражден 636,6 миллионами акций компании. Размер бонуса оказался чуть ниже чистой прибыли Xiaomi, производитель отчитался о 980 миллионах прибыли в 2018 году. После того, как в СМИ разгорелся скандал по этому поводу, компания решила добровольно раскрыть получателя компенсационного пакета.

Уточняется, что Цзюнь решил отдать бонус на благотворительность.

10 января стало известно, что Xiaomi потерял за три дня порядка 6,3 миллиарда долларов рыночной стоимости. Эксперты связывают снижение рыночной стоимости китайской компании с оценками Goldman Sachs Group и China International Capital, которые предсказали сокращение прибыли Xiaomi из-за конкуренции с Huawei и замедления рынка смартфонов в Китае.

Весной 2018 года сообщалось, что публичное размещение акций (IPO) китайского производителя смартфонов и электроники Xiaomi может оказаться крупнейшим с 2014 года, компания рассчитывает привлечь не менее 10 миллиардов долларов и получить оценку стоимости около 100 миллиардов долларов. Однако в результате компания вышла на Гонконгскую биржу с оценкой в 54 миллиарда долларов.

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