Xiaomi показала гнущийся смартфон

Youtube / Tom Warren

Президент Xiaomi Лин Бин (Lin Bin) опубликовал ролик с примером использования прототипа сгибающегося смартфона компании.

В описании к видео говорится, что это не коммерческий продукт, а лишь инженерный прототип.

В отличие от концептов Samsung и других компаний, которые работают над сгибающимся телефоном, аппарат от Xioami сгибается дважды. Таким образом, в разложенном виде он выглядит как планшет, а в сложенном — как компактный смартфон.

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