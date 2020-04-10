В России разрешили оформлять ипотеку дистанционно

Центробанк временно либерализовал для российских банков правила идентификации граждан, претендующих на получение жилищных кредитов. Об этом заявила на онлайн-конференции в пятницу, 10 апреля, глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

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Смягчение требований необходимо, чтобы разрешить оформление дистанционных ипотечных сделок, пояснила Набиуллина. «Чтобы не тормозить проведение сделок по приобретению жилья в ипотеку, они [банки] требовали личного участия заемщика, — отметила глава ЦБ. — Мы временно смягчаем для банков требования по идентификации клиентов. И банки смогут проводить ипотечные сделки удаленно».

Ранее в ходе онлайн-конференции Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк не заметил массового увеличения ставок по ипотеке кредитными организациями. По ее словам, если жилищные кредиты и подорожают, то ненадолго — ставки вновь опустятся после окончания пандемии коронавируса.

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