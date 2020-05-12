Сбербанк снизил ставки по ипотеке для электронных сделок

Сбербанк снижает ставки по ипотеке для клиентов, регистрирующих сделки в электронном виде. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Размер дисконта при пользовании сервисом «Электронная регистрация» составляет 0,3 процентного пункта. Акция временная, она действует в период с 12 мая по 30 июня 2020 года. В рамках программы приобрести квартиру в новостройке можно по ставке от 5,9 процента годовых, на вторичном рынке — от 7,8 процента.

«Электронная регистрация» позволяет отправить документы на госрегистрацию права собственности без посещения многофункционального центра (МФЦ) и Росреестра.

Ранее в мае Сбербанк провел общее снижение ставок по ипотеке. По программам покупки готового жилья оно составило 0,4 процентного пункта, для квартир в новостройках — до 0,5 процентного пункта.

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