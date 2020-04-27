Путин поручил снизить первый взнос по ипотеке для семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил правительству уменьшить первоначальный взнос по ипотеке для семей, претендующих на покупку жилья с использованием средств материнского капитала. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам встречи с представителями общественности Ивановской области.

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Согласно тексту документа, первый взнос планируется снизить до 15 процентов от полной стоимости приобретаемого жилья. Соответствующие предложения правительство должно разработать до 20 мая 2020 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее в апреле российские банки запустили анонсированную Путиным льготную ипотеку. В рамках программы можно получить кредит на покупку квартиры в новостройке под 6,5 процента годовых. Сниженная ставка будет действовать в течение всего периода кредитования. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 8 миллионов рублей, в других регионах России — 3 миллиона рублей.

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