Альфа-Банк начал принимать заявления на ипотеку по ставке 6,5 процента

С 20 апреля 2020 года в Альфа-Банке можно подать заявление на ипотечный кредит по льготной программе под 6,5 процента годовых. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. Разницу между рыночной ставкой и льготной субсидирует государство.

В рамках этой программы можно получить до 8 миллионов рубле на срок до 20 лет в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 3 миллионов рублей в других регионах. Минимальный первоначальный взнос составляет — 20 процентов от стоимости приобретаемой квартиры.

Ипотека с господдержкой доступна при покупке квартиры в новостройке.

«Сейчас непростое для экономики время, и нашим клиентам как никогда важна вся возможная поддержка. Поэтому мы максимально быстро включаемся в программу субсидирования ипотечной ставки и уже начинали принимать заявки на льготную ипотеку. И, что важно в условиях эпидемии, мы сильно упростили процедуру, весь пакет документов мы принимаем онлайн, в офис банка идти не нужно», — подчеркнул главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Теперь, чтобы подать заявку, не нужно предоставлять заверенные копии 2-НДФЛ и трудовой книжки. Достаточно будет отправить выписку из ПФР или выписку по зарплатному счету, сформированную в мобильном или интернет-банке. Также банк принимает к рассмотрению справку 2-НДФЛ с цифровой подписью, и электронную трудовую книжку.

Альфа-Банк активно внедряет меры поддержки клиентов в условиях пандемии и всеобщей самоизоляции. Так 2 апреля банк снизил стоимость сервиса для малого бизнеса «Безопасная сделка», который позволяет заключать сделки с контрагентами онлайн со 100-процентной гарантией исполнения обязательств сторонами.

Позже, 10 апреля, Альфа-Банк одобрил первые заявки от компаний малого и среднего бизнеса на получение кредитов под 0 процентов годовых для выплат зарплат сотрудникам.

С 14 апреля заработала программа «Кредитный карантин», в рамках которой клиенты могут получить отсрочку платежей по потребительским кредитам и ипотеке. Также банк на три месяца обнулил для держателей кредитных карт минимальный платеж по сумме основного долга.

