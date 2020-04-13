«Альфа-Банк» подключил миллионы клиентов к программе «Кредитный карантин»

«Альфа-Банк» сообщил о подключении нескольких миллионов клиентов к программе «Кредитный карантин». Программа включает в себя комплекс мер, среди них и снижение ежемесячного платежа по кредитам, и бесплатная отсрочка, говорится в сообщении кредитной организации.

«Кредитный карантин» действует для всех добросовестных заемщиков, которые не допускали просрочек по кредитам. Банк не запрашивает документы о снижении дохода, а максимальная сумма кредита составляет 5 миллионов рублей. Клиент может выбрать любую программу: подключение — дистанционное, участие — бесплатное.

С 14 апреля «Альфа-Банк» отменяет минимальный платеж для всех клиентов, у которых есть кредитная карта. Это несколько миллионов человек. В среднем ежемесячный платеж для них снизится в 2 раза: клиентам надо будет платить только проценты. Мера рассчитана на несколько месяцев и распространяется на новые платежи.

Также были запущены программы бесплатной отсрочки по кредитам. Первая — кредитные каникулы от государства. Вторая — «Кредитный карантин» от «Альфа-Банка».

В банке отметили, что одобрено более 5 тысяч заявок по программам бесплатной отсрочки по кредитам. А для нескольких миллионов клиентов автоматически был отменен минимальный платеж по кредитным картам.

