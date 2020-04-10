Альфа-Банк первым из частных банков стал кредитовать бизнес под 0 процентов

Альфа-Банк одобрил первые заявки от компаний малого и среднего бизнеса на получение кредитов под 0 процентов для выплат зарплат сотрудникам. Таким образом, Альфа-Банк стал первым российским частным банком, который на деле присоединился к разработанной Центральным банком программе кредитования бизнеса под 0 процентов годовых. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе банка.

Альфа-Банк направит деньги компаниям малого и среднего бизнеса в рамках одобренных заявок сразу же после подписания необходимых соглашений с Центральным банком, Министерством экономического развития и ВЭБом.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 550 тысяч корпоративных клиентов и более 16 миллионов физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 525 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов. Не отказываясь от живого общения с клиентами, банк разрабатывает «отделения будущего» с распознаванием на базе биометрии и геолокации.

Одновременно с этим Альфа-Банк — создатель лучшего банковского мобильного приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80 процентов клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5; в Google Play — 4.8 из 5). Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком №1 в России» по версии Frank Premium Banking Award.

По итогам 2019 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 59,47 миллиарда долларов, совокупный кредитный портфель — 39,8 миллиарда долларов, акционерный капитал — 8,1 миллиарда долларов. Общий совокупный доход за 2019 год, включая чистую прибыть и прочий совокупный доход, увеличился до 1,03 миллиарда долларов.

