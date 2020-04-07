Российские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты

Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк и банк «Открытие» начнут выдавать предприятиям малого и среднего бизнеса беспроцентные кредиты. Об этом 7 апреля рассказали ТАСС в секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова.

«Первый зампредседателя правительства России Андрей Белоусов дал поручение ускорить выдачу денежных средств банкам для кредитования зарплатных фондов малого и среднего бизнеса в отраслях, наиболее затронутых от последствий распространения коронавирусной инфекции. Центральный банк выделит на эти цели 150 миллиардов рублей», — сообщили там.

В настоящее время Сбербанк и ВТБ уже начали выдачу кредитов под 0 процентов годовых, остальные начнут выдачу 8 апреля. Также Минэкономразвития проводит дополнительный отбор банков на получение субсидии.

Предполагается, что размер выдаваемых предприятиям МСП кредитов будет определяться при учете численности сотрудников и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев.

Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство запретит отключать малый и средний бизнес от коммунальных услуг даже при наличии у них задолженности по платежам. По его словам, погасить задолженности можно будет в рассрочку. Эта мера также принята в связи с распространением коронавирусной инфекции, из-за чего бизнес оказался в тяжелом положении.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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