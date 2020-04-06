Кабмин запретит внеплановые проверки бизнеса без серьезных нарушений

Премьер-министр России Михаил Мишустин озвучил условия внеплановых проверок малого и среднего бизнеса во время пандемии коронавируса: это будет возможно только при наличии серьезных нарушений. Об этом глава кабмина рассказал на совещании со своими заместителями, сообщает ТАСС.

«Дополнительно серьезно ограничим основания, по которым можно будет проводить внеплановые проверки. Они могут быть назначены, только если есть реальные факты причинения вреда жизни и здоровью людей или хотя бы серьезная угроза такого инцидента», — отметил Мишустин.

На сегодняшний день уже отменены все плановые проверки в отношении малого и среднего бизнеса. При этом подобные проверки могут проводиться на основании поручений президента, правительства или по требованию прокурора.

Как заявил ранее Мишустин, правительство запретит отключать малый и средний бизнес от коммунальных услуг даже при наличии у них задолженности по платежам. По его словам, погасить задолженности можно будет в рассрочку. Эта мера также принята в связи с распространением коронавирусной инфекции, из-за чего бизнес оказался в тяжелом положении.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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