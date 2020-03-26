Российский бизнес предложили освободить от проверок

Президент России Владимир Путин поддержал идею продлить мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Об этом он заявил в ходе встречи с предпринимательским сообществом, которая прошла в четверг, 26 марта, передает ТАСС.

«[Продлить] мораторий — это идея неплохая, в этой ситуации вполне востребованная», — заявил глава государства в ответ на озвученное на встрече предложение освободить бизнес от проверок и после 2020 года. По его словам, власти постараются реализовать данную идею.

Путин также напомнил, что государство уже приняло ряд решений, призванных улучшить положение предпринимателей, которые и так столкнулись с проблемами из-за распространения в стране коронавируса. Как отметил президент, в частности, уже было ограничено проведение различных проверочных мероприятий.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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