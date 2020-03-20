Ставки по льготным кредитам для МСП предложили снизить

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила властям временно снизить ставки по программе льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом рассказал президент палаты Сергей Катырин, пишет агентство РИА МОДА.

По словам Катырина, в условиях пандемии коронавируса замедляется экономическое развитие. Это может негативно повлиять на национальную экономику в будущем, заключил президент ТПП.

«Учитывая нестабильную ситуацию в экономике из-за коронавируса, сегодня правомерно ставить вопрос о дополнительной государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Видится, что одной из дополнительных эффективных мер могло бы быть, например, временное снижение процентных ставок по льготным кредитам ниже 8,5 процента годовых и расширение перечня отраслей, в которых предоставляется такое льготное кредитование», — отметил он.

Программа льготного кредитования по ставке не более 8,5 процента была запущена по нацпроекту поддержки МСП в феврале 2019 года.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина, предусматривает поддержку бизнеса. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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