Нижегородские предприниматели получат особые меры поддержки

В Нижегородской области 140 предпринимателей по решению специальной комиссии были включены в перечень социальных предприятий. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Указанные предприниматели смогут пользоваться особыми мерами поддержки, рассказал глава области Глеб Никитин.

«Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусматривает для социального бизнеса обучающие программы, льготные кредиты, грантовые конкурсы, финансирование, рекламные возможности и многое другое», — отметил он.

Получить статус «социального» могут предприятия, которые принимают на работу граждан из социально-уязвимых категорий населения, производят или реализуют товары для таких граждан, ведут деятельность, направленную на общественно-полезные цели.

Прием заявок продлится до 1 мая 2020 года.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина, предусматривает поддержку бизнеса. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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