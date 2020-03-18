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В Татарстане начинающие фермеры получат до 6 миллионов рублей по нацпроекту

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Татарстане начинающие фермеры смогут получить грант по развитию сельскохозяйственной производственной деятельности на сумму до 6 миллионов рублей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Об этом в среду, 18 марта, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

Уточняется, что конкурсный отбор уже стартовал. Победители реализуют проекты животноводческого направления по мясному и молочному скотоводству, коневодству, овцеводству, птицеводству, пчеловодству, производству товарной рыбы, а также по выращиванию плодовых и ягодных культур, производству зерновых, зернобобовых и кормовых культур.

По данным министерства, заявки принимаются до 31 марта.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина, предусматривает поддержку бизнеса. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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