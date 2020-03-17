Фермеры Прикамья получат 51 миллион рублей в рамках нацпроекта

Фермеры Прикамья получат 51 миллион рублей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает пермское издание «Новый компаньон» со ссылкой на директора Центра компетенций Наталью Новикову.

Кроме того, фермеры в регионе уже начали готовиться к конкурсам для получения отдельных грантов. Уточняется, что аграрии претендуют на 300 миллионов рублей. Научинающие фермеры могут получить 127 миллионов рублей, животноводческие фермы — 61,6 миллиона рублей, кооперативы — 60 миллионов рублей.

Заявки на гранты принимаются с 15 апреля. Кооперативы и семейные фермы могут подавать заявки с 6 апреля.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина, предусматривает поддержку бизнеса. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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