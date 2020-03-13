В российском регионе создали систему развития женского бизнеса

В Ульяновской области создали стабильно действующую систему развития женского бизнеса. Об этом рассказал губернатор Сергей Морозов на IV Международном форуме деловых женщин, говорится на сайте правительства региона.

«Это образовательные проекты федерального и регионального уровней, которые дают свой эффект и помогают выполнять задачи нацпроекта по вовлечению в малое и среднее предпринимательство. Нам есть чем гордиться, но мы не можем останавливаться», — отметил Морозов.

Кроме того, глава области поручил организовывать в муниципалитетах коворкинг-площадки, в том числе в электронном формате. Таким образом женщины-предпринимательницы смогут общаться с представителями администрации и структур поддержки бизнеса.

Морозов обратил внимание, что участницы программы вовлечения в предпринимательство спустя два-три года стали успешными бизнес-леди, тогда как в начале своего пути не имели никакого опыта в этой сфере.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина, предусматривает поддержку бизнеса. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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