Путин оценил развитие малого бизнеса в России

Президент России Владимир Путин оценил развитие мало бизнеса в стране, отметив, что структура этого вида предпринимательства меняется, становясь технологичнее. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По словам главы государства, в 2000-е большая часть малого бизнеса была связана с торговлей. Он подчеркнул, что российские власти ориентируются на другие государства с развитой рыночной экономикой, где такие предприятия играют большую роль в сфере, например, производства.

«И у нас начала меняться структура малого бизнеса. Теперь он стал не только торговым, не только какие-то там киоски и палатки открываются, не только торговля — купил подешевле, продал подороже. Теперь есть уже и научный бизнес, и производственный малый бизнес, высокотехнологичный малый бизнес», — отметил Путин.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина, предусматривает поддержку бизнеса. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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