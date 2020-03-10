Уральским предпринимателям помогут с помощью анализа платежей

Власти Свердловской области помогут уральским предпринимателям с помощью анализа платежных данных жителей местных населенных пунктов. Об этом во вторник, 10 марта, сообщила ТАСС министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

По ее словам, на основе анализа платежных данных можно будет выявлять нереализованный спрос в разных сферах бизнеса и определять приоритетные направления предпринимательства, под которые власти региона будут предлагать финансовые инструменты поддержки. Это будет способствовать развитию предпринимательства в небольших городах области.

Как уточнила Казакова, в разработанном свердловскими властями проекте примут участие все моногорода и все атомные города региона. Так, в 2020 году к нему присоединятся Новоуральск, Каменск-Уральск, Первоуральск, Асбест и Верхняя Салда, а к 2024 году проект затронет 17 моногородов и три атомных города Свердловской области.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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