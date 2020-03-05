Мишустин рассказал о необходимости поддержать самозанятых россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил о необходимости поддерживать самозанятых граждан и предложил членам правительства обсудить на заседании меры, которые необходимо для этого принять. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает ТАСС.

Глава кабмина отметил, что на сегодняшний день уже в 23 регионах России действует специальный налоговый режим для самозанятых, а с 1 июля его действие распространится на всю страну. «Поправки в закон позволят самозанятым воспользоваться всеми мерами государственной поддержки, которая сейчас доступна для малого и среднего бизнеса», — пояснил он.

По словам Мишустина, речь, в частности, идет об имущественной поддержке, обеспечении доступа к государственным сервисам, предназначенным для предпринимателей, возможности воспользоваться льготным кредитованием и лизинговыми программами, а также о праве предоставлять работы и услуги крупным компаниям по госзакупкам.

Увеличение числа самозанятых граждан и их поддержка являются одной из целью нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он также предполагает наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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