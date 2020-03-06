Московским предпринимателям помогут с выставками

Власти Москвы помогут столичным предпринимателям с участием в выставках. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

Как отмечается, компании смогут рассчитывать на компенсацию затрат на участие в подобных мероприятиях. В частности, им возместят средства, потраченные на аренду выставочных помещений и монтаж стендов, а также на регистрационный взнос. Так, максимальная компенсация для участников выставок на территории России составит 350 тысяч рублей, а для участников международных выставок — 700 тысяч рублей.

«Для многих предпринимателей жизненно необходима возможность презентовать свои товары и услуги широкому потребителю... Такая поддержка позволяет компаниям активнее направлять свои финансовые ресурсы непосредственно на развитие бизнеса», — отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, добавив, что в 2019 году на эти цели было выделено более 47 миллионов рублей.

Подать заявки на получение компенсации в 2020 году можно до 30 апреля.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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