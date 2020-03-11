На Ямале выделили главные направления развития малого и среднего бизнеса

Власти Ямала в рамках переформатирования подходов к господдержке малого и среднего предпринимательства (МСП) выделили пять главных направлений развития МСП в регионе. Об этом в среду, 11 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Экономический блок правительства Ямала переформатирует подходы к поддержке малого и среднего предпринимательства. В рамках этой работы выделены перспективные направления развития бизнеса. Одно из них — оказание сервисных услуг в сфере топливно-энергетического комплекса, а также производство строительных материалов, логистика, сфера услуг, туризм», — отметили там.

Осуществляемая властями региона работа направлена, в частности, на достижение показателей, заданных национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В пресс-службе правительства также уточнили, что до 2030 года инвестированные в экономику региона средства могут составить 10 триллионов рублей.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина, предусматривает поддержку бизнеса. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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