В Москве заработала горячая линия для предпринимателей

В Москве представители малого и среднего бизнеса смогут проконсультироваться с профильными специалистами горячей линии для предпринимателей, которая создана правительством города. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Уточняется, что основная цель горячей линии — помочь предпринимателям справиться с последствиями нестабильной экономической ситуации, которая сложилась из-за распространения коронавируса. Кроме того, москвичи получат возможность пройти экспресс-анкетирование, которое поможет разработать актуальные меры поддержки.

«В Москве сосредоточено наибольшее количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Нам важно услышать голос каждого предпринимателя, чтобы понимать, как чувствуют себя представители бизнес-сообщества в условиях нестабильной мировой экономической ситуации», — отметил руководитель городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина, предусматривает поддержку бизнеса. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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