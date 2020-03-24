В России рассмотрят отдельные виды поддержки малого бизнеса на фоне коронавируса

Власти России рассмотрят возможность введения отдельных специализированных мер поддержки малого и среднего бизнеса из сектора сервиса. Как рассказал ТАСС источник в аппарате правительства страны, сотрудники аппарата должны собрать предложения по спецподдержке.

Уточняется, что это будет сделано для предотвращения срывов показателей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», поскольку из-за сложностей, вызванных распространением коронавируса, сектор сервиса оказался в затруднительном положении. В частности, ситуация коснулась ресторанной отрасли, ивент-индустрии, легкой промышленности и мелкой розничной торговли.

По данным другого источника в аппарате правительства, в первую очередь меры спецподдержки рассмотрят в отношении ресторанной и ивент-индустрии.

Предложения направляются в аппарат первого вице-премьера Андрея Белоусова — куратора нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина, предусматривает поддержку бизнеса. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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