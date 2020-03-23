Карельские фермеры восстановят заброшенные в советское время помещения

Карельские фермеры смогут потратить полученные в рамках конкурса грантов средства на восстановление заброшенных в советское время помещений для их дальнейшего использования в животноводстве. Соответствующие изменения были внесены в программу «Агростартап», пишет «Московский комсомолец».

Также уточняется, что сумма гранта была увеличена до пяти миллионов. Проекты будут оцениваться на вовлечение в работу незадействованных объектов.

Конкурс грантов «Агростартап» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» пройдет в апреле.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина, предусматривает поддержку бизнеса. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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