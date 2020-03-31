Меры поддержки бизнеса в России расширят

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство на фоне пандемии коронавируса будет расширять и корректировать перечень мер по поддержке предпринимателей, испытывающих трудности. Об этом он рассказал в ходе совещания по экономическим вопросам, сообщает ТАСС.

«Мы и дальше будем мониторить развитие ситуации, расширять и корректировать перечень мер по поддержке предпринимателей», — отметил премьер.

Ранее в марте президент России Владимир Путин распорядился помочь малому, среднему и микробизнесу налоговыми льготами и отсрочками по кредитам. Кроме того, он смягчил правила выплаты страховых взносов. Так, микропредприятия получили отсрочку по выплате на полгода, а компании малого и среднего бизнеса — пониженную ставку. Если по стандартным правилам такие предприятия обязаны платить взносы за сотрудника по ставке 30 процентов, то теперь она снижена до 15 процентов.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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