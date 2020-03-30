Российские предприниматели лишились выручки

Российские предприниматели частично лишились выручки на фоне распространения коронавируса: за последние две недели объем поступлений на счета малого и среднего бизнеса сократился на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили ТАСС в компании «Мое дело», которая занимается ведением бухгалтерского учета МСП.

«В среднем за прошлые две недели на счета всех наших клиентов поступило на 31 процент меньше оплат, чем в прошлом году», — отметил гендиректор компании Сергей Панов.

По его словам, падение выручки малых и средних предприятий наблюдалось еще с начала февраля, однако с 13 марта ситуация еще больше усугубилась.

Ранее в марте президент России Владимир Путин распорядился помочь малому, среднему и микробизнесу налоговыми льготами и отсрочками по кредитам. Кроме того, он смягчил правила выплаты страховых взносов. Так, микропредприятия получили отсрочку по выплате на полгода, а компании малого и среднего бизнеса — пониженную ставку. Если по стандартным правилам такие предприятия обязаны платить взносы за сотрудника по ставке 30 процентов, то теперь она снижена до 15 процентов.

Кроме того, сообщалось, что глава государства поддержал идею продлить мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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