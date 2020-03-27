На Чукотке разработали продукт для пострадавшего от коронавируса бизнеса

В Чукотском автономном округе начал действовать специальный льготный продукт «Антикризис», разработанный Микрокредитной организацией Чукотки для предпринимателей, пострадавших от мер противодействия распространению нового коронавируса. Об этом в пятницу, 27 марта, рассказали ТАСС в Фонде развития округа.

«Получатели продукта "Антикризис" — субъекты малого и среднего предпринимательства, чья деятельность несет убытки из-за распространения коронавируса, могут получить кредиты на льготных условиях, а также отсрочку по уплате основного долга по уже имеющимся займам. Этой возможностью уже воспользовалась владелица одного из фитнес-клубов Чукотки», — отметили в организации.

Микрокредитная компания Чукотского автономного округа создана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2020 году компания предоставила шесть микрозаймов на общую сумму почти 14 миллионов рублей.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина, предусматривает поддержку бизнеса. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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