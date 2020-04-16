Путин пообещал ипотеку под 6,5 процента

В России будет запущена специальная льготная ипотечная программа. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе проходящего в четверг, 16 апреля, онлайн-совещания с членами правительства, передает РИА Новости. Оно посвящено мерам поддержки строительной отрасли в период распространения коронавируса.

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Ставка в рамках программы составит 6,5 процента годовых, пообещал глава государства. Заемщики смогут купить на выделенные банками средства жилье комфорткласса. Подать заявку на получение льготной ипотеки можно будет до 1 ноября 2020 года. Сниженная ставка сохранится на весь период кредитования. Лимит стоимости жилья, приобретаемого с привлечением льготной ипотеки, составит 3 миллиона рублей в регионах и до 8 миллионов в Москве и Санкт-Петербурге.

В общей сложности на реализацию программы потребуется порядка 6 миллиардов рублей, указал президент.

Двумя днями ранее Путин заявил о падении интереса россиян к ипотеке. Он отметил, что за первую неделю апреля в российских банках, в том числе системообразующих, резко упало число оформляемых жилищных кредитов, что неизбежно отразится на строительной отрасли и смежных секторах.

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