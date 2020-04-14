Президент России Владимир Путин заявил о падении интереса россиян к ипотеке. Об этом сообщается на сайте Кремля.
По словам главы государства, за первую неделю месяца в российских банках, в том числе системообразующих, резко упало число жилищных кредитов, что неизбежно отразится на строительной отрасли и смежных секторах.
Однако, по мнению Путина, ничего неожиданного в этом нет. «Мы понимали, как будет развиваться ситуация (...) Мы с вами знали, что будет происходить, и даже понимали сроки, в которые мы столкнемся с этими трудностями», — подчеркнул президент.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий ограничение полной стоимости жилищных кредитов (ПСК). В настоящее время данное регулирование ПСК действует только для потребительских кредитов, благодаря чему некоторые банкиры могли завышать стоимость ипотеки.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения