Правительство России предложило ограничить стоимость ипотеки

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий ограничение полной стоимости жилищных кредитов (ПСК). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.
В настоящее время ограничение ПСК действует только для потребительских кредитов, и это позволяет некоторым банкирам завышать стоимость ипотеки, отмечают в правительстве. Практика установления для ипотечников процентных ставок, «существенно превышающих среднерыночное значение», используется недобросовестными кредиторами, подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.
В целях противодействия данной практике правительство предлагает распространить на ипотечные кредиты норму, касающуюся ограничения ПСК. ПСК уже устанавливается для беззалоговых потребительских ссуд, автокредитов, POS-кредитов и кредитных карт. Она не должна более чем на треть превышать среднерыночное значение, которое ежеквартально рассчитывается Центробанком.
Ранее в апреле президент Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов. ЦБ также поручено отрегулировать деятельность банков так, чтобы доступность ипотеки возросла. Срок исполнения распоряжения — до 1 мая 2020 года.