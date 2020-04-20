«Донстрой» присоединился к программе льготной ипотеки

Компания «Донстрой» присоединилась к программе ипотеки с господдержкой и заявила о готовности предложить своим клиентам покупку квартир по льготной ставке 6,5 процента годовых. Об этом говорится в сообщении компании.

Оформить льготный кредит можно сроком до 20 лет, первоначальный взнос составляет от 20 процентов стоимости будущей квартиры. Пониженная ставка сохраняется на весь срок кредита, что позволит клиентам минимизировать как ежемесячные платежи, так и общую переплату за пользование кредитом.

В рамках программы льготной ипотеки установлен максимальный лимит по сумме кредита: для Москвы он составляет 8 миллионов рублей.

«Донстрой» готов предложить покупателям широкий выбор квартир в соответствующем ценовом диапазоне в ряде жилых комплексов компании. В частности, это жилой комплекс Fresh на юге Москвы, рядом с метро «Красногвардейская», жилые комплексы «Огни» и «Событие» на западе Москвы, в престижном зеленом районе Раменки, жилые комплексы Freedom и «Сердце Столицы» на берегу Москвы-реки недалеко от «Москва-Сити», жилой комплекс «Символ» — проект в Лефортово, на границе ЦАО Москвы.

Кроме того, в период действия режима самоизоляции, «Донстрой» готов предложить покупку квартиры удобным и безопасным способом — с помощью онлайн-сервисов. Компания использует современные IT-технологии, которые позволяют провести все необходимые операции в дистанционном режиме, не выходя из дома.

Программа льготной ипотеки запущена по поручению президента России. Целый ряд крупных банков уже заявил о готовности к выдаче этих кредитов. В частности, ключевой ипотечный партнер компании «Донстрой» — Банк ВТБ – 20 апреля выдал первый ипотечный кредит со ставкой 6,5 процента.