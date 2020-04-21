Греф объяснил разницу между ипотекой в России и Европе

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» объяснил разницу между ипотекой в России и Европе на примере чешского филиала Сбербанка.

Отвечая на вопрос о природе величины ставок по ипотечным кредитам в чешском подразделении Сбербанка и их отличии от аналогичных ставок в России, Греф отметил, что ставка, по которой выдаются кредиты, напрямую зависит от стоимости привлечения средств.

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«Знаете, такой мой любимый и наивный вопрос. Ответ очень простой: [ставка по ипотеке в России будет сравнима с чешской] тогда, когда Сбербанк в России будет платить по депозитам эти самые 0,5 процента, которые они платят по депозитам в Чехии. А не пять процентов, как в России», — отметил глава Сбербанка.

В августе прошлого года вице-президент Сбербанка Лев Хасис так же объяснял причину, по которой отличается размер процентных ставок по кредитам в российском и чешском филиалах организации.

«Чешский банк — это юридическое лицо, находящееся в другой стране со всей ее макроэкономикой, включая инфляцию, ставки рефинансирования банка Чехии. Чешских заемщиков финансируют в основном чешские вкладчики, низкие ставки по кредитам в Чехии возможны благодаря низким ставкам по депозитам/вкладам в Европе и в первую очередь в той же Чехии», — писал Хасис в Facebook.

Эксклюзивное интервью главы Сбербанка опубликовано на «Ленте.ру», «Газете.Ru», информационных ресурсах Rambler Group и платформе онлайн-кинотеатра Okko 21 апреля. В разговоре затронут широкий спектр тем, включая перспективы российской экономики, будущее после коронавируса, медицину, образование и работу банка в условиях пандемии.

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