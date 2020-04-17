Названа опасность ипотечных каникул в России, которые предоставляют в связи с эпидемией коронавируса. Если гражданин воспользуется данным предложением, то итоговый срок выплаты кредита увеличится на несколько лет, а сумма процентных выплат вырастет до 1,5 миллиона рублей. Об этом говорится в материале коллекторского агентства «Долговой консультант», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
Полугодовые кредитные каникулы по ипотеке приведут к увеличению первоначального срока кредита на 2,5 года и увеличению выплат в среднем на 23 процента, или на 580 тысяч рублей. Дело в том, что такие каникулы не являются бесплатными: проценты по займу все равно продолжают начисляться.
Согласно подсчетам компании, при среднем сроке кредита в 15 лет и 6 месяцев, взятом в феврале 2017 года по ставке 11,8 процента годовых в рублях, выход на кредитные каникулы в апреле 2020 года увеличит срок на 6 лет 9 месяцев — до 22 лет 3 месяцев. Сумма переплаты вырастет на 69 процентов и превысит 1,45 миллиона рублей.
«С отсутствием денег на оплату ипотеки заемщики, безусловно, сталкиваются не на третий месяц жизни кредита, в среднем первые просроченные платежи появляются через два-три года», — говорят в компании.
Ранее президент России Владимир Путин анонсировал новую льготную ипотечную программу по ставке 6,5 процента годовых. Заемщики смогут приобрести на выделенные банками средства жилье комфорт-класса. Подать заявку на получение льготной ипотеки можно будет до 1 ноября 2020 года.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения