Российские банки увеличили первоначальный взнос по ипотеке

Российские банки начали увеличивать размер первоначального взноса по ипотеке. Мера направлена на отсев наименее подготовленных заемщиков. Об этом говорится на сайте компании Frank RG.
В марте и начале апреля 2020 года 6 из 30 крупнейших финансовых организаций скорректировали размер данного платежа. В основном мера касается жилищных кредитов на приобретение готовой недвижимости и квартир в новостройках. Таким образом банки хотят избежать рисков из-за падающих доходов населения.
«Мы хотим обезопасить клиентов с небольшим размером накоплений, поскольку в большинстве случаев чем меньше размер первоначального взноса, тем выше будет платеж», — рассказали принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК в одной из организаций. В другом банке сообщили, что по уже одобренным заявкам на ипотеку условия не изменяются в течение трех месяцев.
Условия выдачи жилищных займов пересмотрели, в частности, Альфа-банк, «Дом.РФ», «Открытие», Росбанк, Райффайзенбанк, Транскапиталбанк и «Юникредит». По данным аналитиков «Дом.РФ» о крупнейших 15 банках, за 4-10 апреля этого года ставки по кредитам на новостройки выросли до 8,91 процента (плюс 0,07 процентного пункта), а на готовую недвижимость — до 9,09 процента (плюс 0,08 процентного пункта).
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения