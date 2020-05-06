Сбербанк снизил ставки по ипотеке. Для покупки готового жилья понижение составило 0,4 процентного пункта, для квартир в новостройках — до 0,5 процентного пункта. Об этом говорится в сообщении финансовой организации.

С 6 мая 2020 года купить недвижимость в новостройке с привлечением ипотечного кредита можно по ставке от 6,2 процента, на вторичном рынке — от 8,1 процента. Оформлять такой жилищный кредит можно с помощью сервиса «ДомКлик».

Ранее Сбербанк направил более трех миллиардов рублей на борьбу с эпидемией коронавируса. Деньги пойдут на борьбу с пандемией, создание и производство вакцин и лекарств против COVID-19, а также на создание условий их доступности для россиян.

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