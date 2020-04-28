Россиянам рассказали об окончании льготной ипотеки

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал об окончании программы льготной ипотеки под 6,5 процента. По словам чиновника, после 1 ноября 2020 года ее продлевать пока что не планируют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала РБК.

«Дальше мы, конечно, посмотрим, но вряд ли мы ее продолжим», — заявил он. Хуснуллин посоветовал россиянам максимально быстро оформлять льготную ипотеку, если они планировали.

«Мы выходим практически к мировым стандартам. В том же Китае ипотека сейчас около шести процентов, поэтому я рекомендую людям воспользоваться этой возможностью», — отметил Хуснуллин.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о запуске льготной ипотечной программы со ставкой 6,5 процента. Заемщики могут купить на выделенные банками средства жилье комфорт-класса. Лимит стоимости недвижимости, приобретаемой с привлечением такой ипотеки, составляет 3 миллиона рублей в регионах и до 8 миллионов в Москве и Санкт-Петербурге.

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