Подсчитаны шансы россиян купить квартиру по льготной ипотеке

Подсчитаны шансы россиян взять льготную ипотеку под 6,5 процента — только 45 процентов квартир на первичном рынке в крупных городах страны подходят под условия выдачи кредита. Об этом говорится в материале портала ЦИАН, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Самое доступное жилье могут приобрести жители Кирова, Барнаула, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. Здесь доля квартир, которые можно взять в ипотеку, колеблется на уровне 64-73 процентов. Самыми недоступными оказались Сочи, Екатеринбург, Казань, Тюмень и Нижний Новгород. В том же Сочи только один процент квартир можно приобрести с помощью жилищного кредита. В остальных городах из списка данный показатель равняется 8-15 процентам.

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По подсчетам аналитиков портала, в первом квартале 2020 года средний чек ипотечной сделки в «старой» Москве составил 12,4 миллиона рублей при средней площади 59,3 квадратного метра, что тоже не подходит под условия выдачи льготного жилищного кредита. Соответствующих требованиям лотов в столице только 26 процентов.

Лимит по льготной ипотеке на 20 процентов ниже средних цен предложения в регионах. Его средняя стоимость (без учета Московского и Петербургского регионов в настоящее время составляет 3,6 миллиона рублей. Также с помощью ипотеки в 6,5 процента удастся купить в основном «однушки». Средняя площадь жилья, на которую можно рассчитывать, равняется 45 «квадратам». Это на 24 процента меньше, чем в среднем по рынку.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о запуске льготной ипотеки под 6,5 процента. Заемщики смогут приобрести на выделенные банками средства жилье комфорт-класса. Подать заявку на получение льготной ипотеки можно будет до 1 ноября 2020 года. Лимит стоимости недвижимости, приобретаемой с помощью такой ипотеки, составит 3 миллиона рублей для регионов и до 8 миллионов для Москвы и Санкт-Петербурга.

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