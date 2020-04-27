Россиян предложили избавить от страховых платежей по ипотеке

Банк России предложил избавить граждан от страховых платежей по ипотеке. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Согласно разработанной ЦБ концепции, россиян намерены освободить от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать риски по ипотеке. На данный момент заемщики обязаны застраховать приобретаемую и передаваемую в залог кредитору недвижимость, а также зачастую свою жизнь и здоровье. Подобные траты не всегда учитываются при расчете самой суммы кредита, что усложняет выбор подходящего продукта.

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Регулятор признает необходимость страховых платежей, но полагает, что этим будет заниматься кредитор за свой счет, чтобы облегчить долговую нагрузку на россиян. При этом банк не будет иметь права требовать уплаты или возмещения страховой премии с заемщика или заключать другой договор страхования.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству уменьшить первоначальный взнос по ипотеке для семей, которые претендуют на покупку жилья с использованием средств материнского капитала.

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