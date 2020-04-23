Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5 процента

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Получить ипотеку на льготных условиях можно до 1 ноября 2020 года, сниженная ставка будет действовать в течение всего периода кредитования. В рамках программы можно приобрести жилье в новостройке, при этом максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 8 миллионов рублей, в других регионах России — 3 миллиона рублей.

О том, что в стране будет запущена специальная льготная ипотечная программа, президент России Владимир Путин заявил 16 апреля. Мера направлена на поддержку строительной отрасли и граждан в период распространения коронавируса.

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