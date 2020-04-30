Сбербанк направил более трех миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом

Сбербанк направил более трех миллиардов рублей на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Уточняется, что в эту сумму вошли в том числе деньги, собранные топ-менеджерами и сотрудниками банка. «Топ-менеджеры банка приняли решение направить на эти цели свою заработную плату за апрель и призвали всех сотрудников, акционеров, клиентов и партнеров Сбербанка по возможности внести свой вклад в этот проект, направленный на борьбу с заболеванием, предотвращение повторения эпидемии и являющийся посильным вкладом в будущее страны», — заявили в компании.

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Средства пойдут на борьбу с пандемией, создание и производство вакцин и лекарств против COVID-19, а также на создание условий их доступности для граждан России. Кроме того, деньги направят на поддержку региональных организаций здравоохранения; поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты; на строительство, оборудование и ввод в эксплуатацию инфекционной больницы в пострадавшем от наводнения Тулуне.

«В части поддержки создания вакцин и лекарств от коронавируса средства будут направлены в координации с Минздравом России федеральному "Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи", Государственному научному центру вирусологии и биотехнологии "Вектор" и другим исследовательским организациям», — пояснили в Сбербанке.

Президент и председатель Правления банка Герман Греф отметил, что компания видит прямую ответственность за формирование будущего страны и в сложный момент старается оказать помощь наиболее эффективным образом. «Отдельно я хотел бы поблагодарить каждого сотрудника и акционера Сбербанка за добровольные пожертвования и личное участие в борьбе с пандемией», — сказал он.

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