Греф рассказал о готовности Сбербанка к падению цен на нефть до нуля

Герман Греф заявил, что Сбербанк был готов к падению цен на нефть до нуля на фоне пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру».

По его словам, в Сбербанке были готовы к подобному развитию событий, поскольку заранее составили три сценария для экономики России, в том числе стрессовый. Он учитывал возможность снижения цены на нефть до нуля и восстановление стоимости сырья к концу 2020 года до 20-25 долларов за баррель. При таком сценарии падение ВВП России составит 15 процентов, сказал Греф.

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«Так вот, даже в этом случае Сбербанк сохранял бы свою прибыльность», — отметил он. Греф добавил, что и при самом негативном сценарии кредитному учреждению не понадобится помощь государства. Он также отметил, что кризис из-за коронавируса — не банковский и кредитные учреждения будут ощущать последствия пандемии не в первую очередь.

Майские фьючерсы на американскую нефть WTI, срок которых истекает во вторник, 21 апреля, в ходе торгов накануне совершили беспрецедентное падение. Открывшись на отметке 17,73 доллара за баррель, они в течение торговой сессии опускались до нуля, а затем уходили в минус почти на 40 долларов. Падение связано с низким спросом на сырье и опасениями переполнения американских нефтехранилищ.

Интервью Германа Грефа вышло на информационных ресурсах Rambler Group, в том числе «Ленте.ру», «Газете.Ru» и платформе онлайн-кинотеатра Okko, 21 апреля. В нем глава Сбербанка прокомментировал широкий круг резонансных тем, в том числе идею изъятия вкладов россиян. Также Греф ответил на вопросы, присланные читателями ресурсов Rambler Group.

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