Сбербанк запустил сервис по продаже и покупке автомобилей

Сбербанк запустил многофукциональное приложение «СберАвто», предназначенное для поиска, покупки и продажи новых и поддержанных автомобилей у физических и юридических лиц, а также для оформления страховки и автокредита. Об этом сообщается в пресс-релизе финансовой организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Особенностью сервиса, отметили в банке, является то, что все действия будут осуществляться дистанционно, а сделки будут безопасными — доступ к приложению получат только проверенные дилеры, а Сбербанк обеспечит юридическое сопровождение сделки. «Доставка автомобиля «до двери» будет доступна для клиентов сервиса в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах (в пределах одного города)», — говорится в пресс-релизе.

Как рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис, «СберАвто» — это новый этап развития экосистемы Сбербанка. «Автомобиль — неотъемлемый элемент жизни современного человека и должен вызывать приятные чувства, однако сегодня вопросы, связанные с его покупкой и продажей, порой отнимают много времени, сил и нервов. Компетенции банка в части строительства маркетплейсов в различных отраслях и новейшие IT-разработки, глубокое понимание рынка помогают нам создавать удобные цифровые сервисы на каждый день», — сказал он.

Хасис напомнил, что среди успешно реализованных проектов Сбербанка — сервис «ДомКлик», через который можно найти недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать квартиру и воспользоваться большим комплексом сопутствующих услуг.

В приложении «СберАвто» можно будет авторизоваться через единую систему Sberbank ID, с помощью которой можно сэкономить время и выполнить удобный и безопасный вход без использования логина и пароля. Скачать приложения можно на официальном сайте проекта.

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