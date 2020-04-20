Стал известен доход бюджета в 2020 году от продажи Сбербанка

Доход российского бюджета в этом году от продажи контрольного пакета акций Сбербанка правительству составил 1,05 триллиона рублей. Об этом стало известно из распоряжения за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Деньги переведут на счет до 1 июня. Еще более 500 миллиардов рублей поступят в виде прав требования. Средства направят в резервный фонд правительства. Остальное Центральный банк должен перечислить до 1 декабря 2023 года. Часть дохода ЦБ оставит себе на покрытие части убытков от санирования банков в 2020-2023 годах.

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Сделка по выкупу проводилась на Московской бирже с 9 марта по 7 апреля. На покупку потрачены средства Фонда национального благосостояния. Стоимость 50 процентов акций Сбербанка составила 2,14 триллиона рублей.

Закон, который устанавливал формулу покупки акций, президент России Владимир Путин подписал 18 марта. До обрушения цен на нефть и пандемии коронавируса министр финансов России Антон Силуанов оценивал сумму сделки в 2,55 триллиона рублей.

Чистая прибыль Сбербанка за первый квартал 2020 этого года выросла до 218,7 миллиарда рублей.

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