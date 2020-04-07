Сбербанк поддержал конкурс для школьников «Большая перемена»

В России проходит регистрация на конкурс школьников «Большая перемена», организованный при поддержке Сбербанка, АНО «Россия — страна возможностей» и Российского движения школьников. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

6 апреля стартовал второй этап тестирования, которое спроектировано в игровой форме.

По словам организаторов, проект поможет выявить скрытые таланты и даст шанс проявить себя тем, кто не выделяется при стандартных подходах в оценке успеваемости. Победителям конкурса оплатят обучение в ведущих вузах России, а школьники средних классов получат денежные призы, которые также можно будет использовать для обучения. Подготовившие победителей педагоги получат сертификаты на прохождение специальных программ в лучших образовательных центрах страны, а их школы получат финансовую поддержку для совершенствования своей научно-технической базы.

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова отметила, что в конкурсе могут принять участие ученики 8-10 классов. «Особо хочу подчеркнуть, что конкурс носит командный характер — участники сами формируют команды и выбирают наставников, а мы со своей стороны делаем все, чтобы вы могли реализовывать самые смелые идеи, новые проекты, направленные на позитивные социальные изменения», — добавила она.

Регистрация на конкурс продлится до 22 июня. Задания подбираются под индивидуальные особенности каждого ребенка — на старте участники пройдут специальные тесты, по итогам которых для них разработают персональные карты профессионального развития и набор рекомендаций.

Очные полуфиналы с участием 6000 лучших конкурсантов пройдут в 18 регионах страны с 20 июля по 14 сентября. В финале конкурса в октябре примут участие 1200 школьников вместе со своими учителями. Первые этапы конкурса пройдут удаленно на платформе сайта «Большая Перемена.онлайн».

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