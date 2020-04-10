Сменился владелец Сбербанка

Министерство финансов сообщило о завершении выкупа Сбербанка у Банка России. Таким образом, крупнейшая кредитная организация сменила владельца. Стоимость 50 процентов акций (11,293 миллиарда) составила 2,14 триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Сделка проведена по средневзвешенной цене акций на Московской бирже в период с 9 марта по 7 апреля. На покупку потрачены средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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