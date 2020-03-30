В России нашли новый источник денег для бюджета

Депутаты Госдумы разработали поправки к закону о праве правительства России распределять деньги для борьбы с коронавирусом, сообщает ТАСС.
В числе прочих комитет по бюджету и налогам нашел возможность разрешить продавать больше, чем предусматривалось на текущий год, драгоценных металлов и камней из Госфонда. Этот источник средств поможет частично компенсировать дефицит бюджета. Инициатива рекомендована к принятию ко второму чтению.
Также депутаты намерены разрешить увеличение расходов без дополнительных поправок на сумму, которая поступит от продажи акций Сбербанка или от ненефтегазовых доходов сверх того объема, что уже учтен в бюджете.
Предусмотрено и разрешение выходить за установленные ранее пределы дефицита региональных или местных бюджетов, если это необходимо для предотвращения проблем в экономике и борьбы с последствиями распространения коронавируса.
Ранее президент России Владимир Путин анонсировал введение нового налога на банковские вклады и долговые ценные бумаги. С полученного с их помощью дохода будет взиматься 13 процентов, по аналогии с НДФЛ. Эта мера затронет граждан, которые хранят в различных банках или облигациях в сумме более миллиона рублей. Налог начнет действовать с 2021 года, так что в первый раз его придется уплатить только в 2022-м. По оценке Forbes, он принесет бюджету 113 миллиардов рублей.