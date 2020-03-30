В России нашли новый источник денег для бюджета

Депутаты Госдумы разработали поправки к закону о праве правительства России распределять деньги для борьбы с коронавирусом, сообщает ТАСС.

В числе прочих комитет по бюджету и налогам нашел возможность разрешить продавать больше, чем предусматривалось на текущий год, драгоценных металлов и камней из Госфонда. Этот источник средств поможет частично компенсировать дефицит бюджета. Инициатива рекомендована к принятию ко второму чтению.

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Также депутаты намерены разрешить увеличение расходов без дополнительных поправок на сумму, которая поступит от продажи акций Сбербанка или от ненефтегазовых доходов сверх того объема, что уже учтен в бюджете.

Предусмотрено и разрешение выходить за установленные ранее пределы дефицита региональных или местных бюджетов, если это необходимо для предотвращения проблем в экономике и борьбы с последствиями распространения коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал введение нового налога на банковские вклады и долговые ценные бумаги. С полученного с их помощью дохода будет взиматься 13 процентов, по аналогии с НДФЛ. Эта мера затронет граждан, которые хранят в различных банках или облигациях в сумме более миллиона рублей. Налог начнет действовать с 2021 года, так что в первый раз его придется уплатить только в 2022-м. По оценке Forbes, он принесет бюджету 113 миллиардов рублей.

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