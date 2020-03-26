Определены траты на поддержку российских семей из-за коронавируса

В российском правительстве назвали сумму, которая понадобится на поддержку семей с детьми из-за пандемии коронавируса. На это направят почти 105 миллиардов рублей, передает ТАСС.
Деньги выделят из федерального бюджета, выплаты начнутся в июне — на месяц раньше запланированного срока. «На эти цели из федерального бюджета мы направим почти 105 миллиардов рублей, еще примерно 31,5 миллиарда рублей поступит из региональных бюджетов», — уточнил премьер-министр Михаил Мишустин.
Поддержка семей и другие меры, принимаемые во время пандемии, ранее предложил президент Владимир Путин. В частности, он призвал граждан не полагаться на «русский авось» и следовать рекомендации оставаться дома. Кроме того, следующая неделя (с 28 марта по 5 апреля) объявляется нерабочей, чтобы сдержать распространение вируса.
По последним данным, коронавирусной инфекцией COVID-19 в России заболели более 800 человек, двое скончались. Большинство инфицированных — в Москве. На время нерабочей недели в столице не будут работать парки, бары и рестораны. Горожанам пожилого возраста рекомендовали две недели не выходить из дома.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения